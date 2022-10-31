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31 تشرين الأول 2022 - 11:41
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أ.ف.ب: وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان مسألة تعليق موسكو اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أ.ف.ب: وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان مسألة تعليق موسكو اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدفاع,وزيرا,
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أ.ف.ب: وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان مسألة تعليق موسكو اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
Lebanon News
 
 
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