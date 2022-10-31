آخر الأخبار
31 تشرين الأول 2022 - 11:41
31/10/2022 11:41:27
أ.ف.ب: وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان مسألة تعليق موسكو اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
أ.ف.ب: وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان مسألة تعليق موسكو اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدفاع,وزيرا,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً