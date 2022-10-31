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31 تشرين الأول 2022 - 16:08
31/10/2022 16:08:04
رباح لـ"عشرين 30": ميشال عون حاول أن يلبنن حزب الله ولكنه أخذ التيار الوطني الحر إلى ايران وهو يتحمّل مسؤولية عزل لبنان عن بيئته العربية التي كانت تعطيه الأمان
رباح لـ"عشرين 30": ميشال عون حاول أن يلبنن حزب الله ولكنه أخذ التيار الوطني الحر إلى ايران وهو يتحمّل مسؤولية عزل لبنان عن بيئته العربية التي كانت تعطيه الأمان
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