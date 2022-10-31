رباح لـ"عشرين 30": ميشال عون حاول أن يلبنن حزب الله ولكنه أخذ التيار الوطني الحر إلى ايران وهو يتحمّل مسؤولية عزل لبنان عن بيئته العربية التي كانت تعطيه الأمان