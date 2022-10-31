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31 تشرين الأول 2022 - 16:08
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رباح لـ"عشرين 30": ميشال عون حاول أن يلبنن حزب الله ولكنه أخذ التيار الوطني الحر إلى ايران وهو يتحمّل مسؤولية عزل لبنان عن بيئته العربية التي كانت تعطيه الأمان

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رباح لـ&quot;عشرين 30&quot;: ميشال عون حاول أن يلبنن حزب الله ولكنه أخذ التيار الوطني الحر إلى ايران وهو يتحمّل مسؤولية عزل لبنان عن بيئته العربية التي كانت تعطيه الأمان
Lebanon News
 
 
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