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01 تشرين الثاني 2022 - 15:38
01/11/2022 15:38:47
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أتأسف على تحويل القصر الجمهوري إلى مكان للاحتفالات الحزبية والشعب اللبناني اليوم بحاجة الى مشروع يؤمن مستقبلا مزدهرا
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أتأسف على تحويل القصر الجمهوري إلى مكان للاحتفالات الحزبية والشعب اللبناني اليوم بحاجة الى مشروع يؤمن مستقبلا مزدهرا
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LBCI News Lebanon
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