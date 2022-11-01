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01 تشرين الثاني 2022 - 15:49
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": الواضح أن الرئيس عون يحاول اعادة بناء شعبية مسيحية على الكراهية وعلى الاصطفافات الطائفية

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": الواضح أن الرئيس عون يحاول اعادة بناء شعبية مسيحية على الكراهية وعلى الاصطفافات الطائفية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: الواضح أن الرئيس عون يحاول اعادة بناء شعبية مسيحية على الكراهية وعلى الاصطفافات الطائفية
Lebanon News
 
 
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