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01 تشرين الثاني 2022 - 15:49
01/11/2022 15:49:59
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": الواضح أن الرئيس عون يحاول اعادة بناء شعبية مسيحية على الكراهية وعلى الاصطفافات الطائفية
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": الواضح أن الرئيس عون يحاول اعادة بناء شعبية مسيحية على الكراهية وعلى الاصطفافات الطائفية
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LBCI News Lebanon
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