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01 تشرين الثاني 2022 - 16:22
01/11/2022 16:22:53
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة" حول كلام طوني فرنجية: هو يتكلم بمنطق الحزب الذي رفض كل المرشحين للوصول إلى التوافق على مرشحه وأنا لن أساوم وباق على خطى رينيه معوض
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة" حول كلام طوني فرنجية: هو يتكلم بمنطق الحزب الذي رفض كل المرشحين للوصول إلى التوافق على مرشحه وأنا لن أساوم وباق على خطى رينيه معوض
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LBCI News Lebanon
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