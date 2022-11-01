ميشال معوض لـ"حوار المرحلة" حول كلام طوني فرنجية: هو يتكلم بمنطق الحزب الذي رفض كل المرشحين للوصول إلى التوافق على مرشحه وأنا لن أساوم وباق على خطى رينيه معوض