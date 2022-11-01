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01 تشرين الثاني 2022 - 16:32
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أنا على علم تماما بما أخوض في هذه المعركة الرئاسية وعلى دراية بالخيارات كافة وأمد يدي لجميع الشركاء لاسترجاع الثقة وانقاذ الشعب اللبناني من خلال انتخاب رئيس للجمهورية

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أنا على علم تماما بما أخوض في هذه المعركة الرئاسية وعلى دراية بالخيارات كافة وأمد يدي لجميع الشركاء لاسترجاع الثقة وانقاذ الشعب اللبناني من خلال انتخاب رئيس للجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أنا على علم تماما بما أخوض في هذه المعركة الرئاسية وعلى دراية بالخيارات كافة وأمد يدي لجميع الشركاء لاسترجاع الثقة وانقاذ الشعب اللبناني من خلال انتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon News
 
 
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