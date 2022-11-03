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03 تشرين الثاني 2022 - 03:38
03/11/2022 03:38:19
وزير الدفاع التركي: مغادرة ست سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية بعد عودة روسيا إلى اتفاق التصدير
وزير الدفاع التركي: مغادرة ست سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية بعد عودة روسيا إلى اتفاق التصدير
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LBCI News Lebanon
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