آخر الأخبار
03 تشرين الثاني 2022 - 03:38
Back

وزير الدفاع التركي: مغادرة ست سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية بعد عودة روسيا إلى اتفاق التصدير

وزير الدفاع التركي: مغادرة ست سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية بعد عودة روسيا إلى اتفاق التصدير Lebanon, news ,lbci ,أخبار مغادرة,التركي,الدفاع,وزير,
episodes
وزير الدفاع التركي: مغادرة ست سفن شحن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية بعد عودة روسيا إلى اتفاق التصدير
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً