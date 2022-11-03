آخر الأخبار
03 تشرين الثاني 2022 - 04:47
03/11/2022 04:47:01
رازي الحاج للـLBCI: اليوم سيكون لدينا موقف دستوري حول موضوع رسالة عون وليس لدينا وقت لنضيّعه بدون رئيس للجمهورية
رازي الحاج للـLBCI: اليوم سيكون لدينا موقف دستوري حول موضوع رسالة عون وليس لدينا وقت لنضيّعه بدون رئيس للجمهورية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيكون,للـLBCI,الحاج,رازي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً