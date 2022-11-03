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03 تشرين الثاني 2022 - 05:42
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رعد: عبثا من دون الحوار الوصول الى حلول الاولوية الان هي بانتخاب رئيس للجمهورية ولننشط جميعا لانجاز هذا الاستحقاق

رعد: عبثا من دون الحوار الوصول الى حلول الاولوية الان هي بانتخاب رئيس للجمهورية ولننشط جميعا لانجاز هذا الاستحقاق Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحوار,عبثا,
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رعد: عبثا من دون الحوار الوصول الى حلول الاولوية الان هي بانتخاب رئيس للجمهورية ولننشط جميعا لانجاز هذا الاستحقاق
Lebanon News
 
 
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