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03 تشرين الثاني 2022 - 07:05
03/11/2022 07:05:33
وائل ابو فاعور للـLBCI: الواضح ان اليوم دشننا مرحلة جديدة منطقها السياسي هو لعبة الصلاحيات لاثارة جدل طائفي في البلد والواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور
وائل ابو فاعور للـLBCI: الواضح ان اليوم دشننا مرحلة جديدة منطقها السياسي هو لعبة الصلاحيات لاثارة جدل طائفي في البلد والواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور
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