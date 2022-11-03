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03 تشرين الثاني 2022 - 07:05
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وائل ابو فاعور للـLBCI: الواضح ان اليوم دشننا مرحلة جديدة منطقها السياسي هو لعبة الصلاحيات لاثارة جدل طائفي في البلد والواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور

وائل ابو فاعور للـLBCI: الواضح ان اليوم دشننا مرحلة جديدة منطقها السياسي هو لعبة الصلاحيات لاثارة جدل طائفي في البلد والواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور Lebanon, news ,lbci ,أخبار الواضح,للـLBCI,فاعور,وائل,
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وائل ابو فاعور للـLBCI: الواضح ان اليوم دشننا مرحلة جديدة منطقها السياسي هو لعبة الصلاحيات لاثارة جدل طائفي في البلد والواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور
Lebanon News
 
 
 
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