وائل ابو فاعور للـLBCI: الواضح ان اليوم دشننا مرحلة جديدة منطقها السياسي هو لعبة الصلاحيات لاثارة جدل طائفي في البلد والواضح بالموضوع الرئاسي ان القرار حتى اللحظة هو الشغور