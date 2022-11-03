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03 تشرين الثاني 2022 - 07:11
03/11/2022 07:11:51
عدوان من مجلس النواب: الحل الوحيد للوضع الذي نمر به هو انتخاب رئيس للجمهورية للخروج من كل النقاشات التي تحصل
عدوان من مجلس النواب: الحل الوحيد للوضع الذي نمر به هو انتخاب رئيس للجمهورية للخروج من كل النقاشات التي تحصل
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LBCI News Lebanon
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