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04 تشرين الثاني 2022 - 03:34
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الشيخ الأزهر: الغرب بحاجة لحكمة الشرق وأديانه والشرق بحاجة الى اقتباس علوم الغرب ويجب على الشرقيين ان ينظروا الى الغرب نظرة جديدة فيها شيء من التواضع وكثير من حسن الظن والفهم لعادات الغربيين وعلى علماء الاسلام أن لا يملوا من توضيح ما في الاسلام

الشيخ الأزهر: الغرب بحاجة لحكمة الشرق وأديانه والشرق بحاجة الى اقتباس علوم الغرب ويجب على الشرقيين ان ينظروا الى الغرب نظرة جديدة فيها شيء من التواضع وكثير من حسن الظن والفهم لعادات الغربيين وعلى علماء الاسلام أن لا يملوا من توضيح ما في الاسلام Lebanon, news ,lbci ,أخبار لحكمة,بحاجة,الغرب,الأزهر,الشيخ,
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الشيخ الأزهر: الغرب بحاجة لحكمة الشرق وأديانه والشرق بحاجة الى اقتباس علوم الغرب ويجب على الشرقيين ان ينظروا الى الغرب نظرة جديدة فيها شيء من التواضع وكثير من حسن الظن والفهم لعادات الغربيين وعلى علماء الاسلام أن لا يملوا من توضيح ما في الاسلام
Lebanon News
 
 
 
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