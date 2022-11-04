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04 تشرين الثاني 2022 - 03:34
04/11/2022 03:34:46
الشيخ الأزهر: الغرب بحاجة لحكمة الشرق وأديانه والشرق بحاجة الى اقتباس علوم الغرب ويجب على الشرقيين ان ينظروا الى الغرب نظرة جديدة فيها شيء من التواضع وكثير من حسن الظن والفهم لعادات الغربيين وعلى علماء الاسلام أن لا يملوا من توضيح ما في الاسلام
الشيخ الأزهر: الغرب بحاجة لحكمة الشرق وأديانه والشرق بحاجة الى اقتباس علوم الغرب ويجب على الشرقيين ان ينظروا الى الغرب نظرة جديدة فيها شيء من التواضع وكثير من حسن الظن والفهم لعادات الغربيين وعلى علماء الاسلام أن لا يملوا من توضيح ما في الاسلام
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LBCI News Lebanon
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