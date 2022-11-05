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05 تشرين الثاني 2022 - 16:54
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الوكالة الوطنية: تسرب الزيت إدى إلى قطع الطريق المؤدية الى بلدات العباسية والمثلث في قضاء صور

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الوكالة الوطنية: تسرب الزيت إدى إلى قطع الطريق المؤدية الى بلدات العباسية والمثلث في قضاء صور
Lebanon News
 
 
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