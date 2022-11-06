الأمين السرّ العام للتقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: موقفنا ثابت مع ميشال معوض واي امكانية لتغيير موقفنا يدخل بالنقاش مع معوض والقوى السياسية التي تسميه