بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": إنتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن تكون موضوعًا لبنانيًا داخليًا والصندوق السيادي يجب أن يضمن الثروة النفطية للأجيال المقبلة من دون إستغلال سياسي