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06 تشرين الثاني 2022 - 15:53
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بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": إنتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن تكون موضوعًا لبنانيًا داخليًا والصندوق السيادي يجب أن يضمن الثروة النفطية للأجيال المقبلة من دون إستغلال سياسي

بو صعب لـ"#الأحد_مع_ماريو": إنتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن تكون موضوعًا لبنانيًا داخليًا والصندوق السيادي يجب أن يضمن الثروة النفطية للأجيال المقبلة من دون إستغلال سياسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,
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بو صعب لـ&quot;#الأحد_مع_ماريو&quot;: إنتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن تكون موضوعًا لبنانيًا داخليًا والصندوق السيادي يجب أن يضمن الثروة النفطية للأجيال المقبلة من دون إستغلال سياسي
Lebanon News
 
 
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