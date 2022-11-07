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07 تشرين الثاني 2022 - 12:22
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الوكالة الوطنية للإعلام: زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل - البترون بسبب انزلاق شاحنة

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الوكالة الوطنية للإعلام: زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل - البترون بسبب انزلاق شاحنة
Lebanon News
 
 
 
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