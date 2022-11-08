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08 تشرين الثاني 2022 - 03:19
08/11/2022 03:19:00
التحكم المروري: إعادة فتح السير محلة نفق البربير باتجاه المتحف وعلى مسرب واحد باتجاه كورنيش المزرعة وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: إعادة فتح السير محلة نفق البربير باتجاه المتحف وعلى مسرب واحد باتجاه كورنيش المزرعة وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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