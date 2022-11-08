آخر الأخبار
08 تشرين الثاني 2022 - 03:47
Back

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الملولة التبانة بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الملولة التبانة بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين Lebanon, news ,lbci ,أخبار السير,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الملولة التبانة بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً