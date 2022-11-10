آخر الأخبار
10 تشرين الثاني 2022 - 02:34
10/11/2022 02:34:48
سليم الصايغ للـLBCI: المطلوب من الفريق الآخر أن يقوم بنقلة نوعية ويتشاور بشكل جدي في موضوع الرئاسة فلا جدية بالتعاطي مع هذا الملف
سليم الصايغ للـLBCI: المطلوب من الفريق الآخر أن يقوم بنقلة نوعية ويتشاور بشكل جدي في موضوع الرئاسة فلا جدية بالتعاطي مع هذا الملف
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المطلوب,للـLBCI,الصايغ,سليم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً