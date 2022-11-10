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10 تشرين الثاني 2022 - 04:50
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مارك ضو للـLBCI: هذا المجلس سيقصّر بمهامه اليوم وكان يجب أن يبقى النواب في البرلمان الى حين انتخاب رئيس ومن يترك الجسات ويغادر هو من يتسبب في عدم الوصول الى رئيس للجمهورية

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مارك ضو للـLBCI: هذا المجلس سيقصّر بمهامه اليوم وكان يجب أن يبقى النواب في البرلمان الى حين انتخاب رئيس ومن يترك الجسات ويغادر هو من يتسبب في عدم الوصول الى رئيس للجمهورية
Lebanon News
 
 
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