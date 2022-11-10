مارك ضو للـLBCI: هذا المجلس سيقصّر بمهامه اليوم وكان يجب أن يبقى النواب في البرلمان الى حين انتخاب رئيس ومن يترك الجسات ويغادر هو من يتسبب في عدم الوصول الى رئيس للجمهورية