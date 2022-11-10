آخر الأخبار
10 تشرين الثاني 2022 - 06:18
10/11/2022 06:18:18
ألان عون: من المستحيل مقاربة الاستحقاق الرئاسي بالطريقة السابقة والمعايير التقليدية واتنمنى ايقاف هذه المشهدية التي تتكرّر تعكس أزمة والقيام بنقلة نحو الأمام
ألان عون: من المستحيل مقاربة الاستحقاق الرئاسي بالطريقة السابقة والمعايير التقليدية واتنمنى ايقاف هذه المشهدية التي تتكرّر تعكس أزمة والقيام بنقلة نحو الأمام
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مقاربة,المستحيل,ألان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً