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10 تشرين الثاني 2022 - 06:18
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ألان عون: من المستحيل مقاربة الاستحقاق الرئاسي بالطريقة السابقة والمعايير التقليدية واتنمنى ايقاف هذه المشهدية التي تتكرّر تعكس أزمة والقيام بنقلة نحو الأمام

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ألان عون: من المستحيل مقاربة الاستحقاق الرئاسي بالطريقة السابقة والمعايير التقليدية واتنمنى ايقاف هذه المشهدية التي تتكرّر تعكس أزمة والقيام بنقلة نحو الأمام
Lebanon News
 
 
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