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10 تشرين الثاني 2022 - 06:29
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رئيس مجلس النواب حدّد يوم الخميس 17 تشرين الثاني موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية

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رئيس مجلس النواب حدّد يوم الخميس 17 تشرين الثاني موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon News
 
 
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