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10 تشرين الثاني 2022 - 06:29
10/11/2022 06:29:03
رئيس مجلس النواب حدّد يوم الخميس 17 تشرين الثاني موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية
رئيس مجلس النواب حدّد يوم الخميس 17 تشرين الثاني موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية
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LBCI News Lebanon
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