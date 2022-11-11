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11 تشرين الثاني 2022 - 15:20
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باور للـLBCI: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية نقطة ايجابية للدبلوماسية وآمل ان يكون لها تأثير دائم على الثروات الاقتصادية والسلام في المنطقة وهناك نقطة ايجابية أخرى هي ما يحصل في مجال الطاقة الشمسية في لبنان

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باور للـLBCI: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية نقطة ايجابية للدبلوماسية وآمل ان يكون لها تأثير دائم على الثروات الاقتصادية والسلام في المنطقة وهناك نقطة ايجابية أخرى هي ما يحصل في مجال الطاقة الشمسية في لبنان
Lebanon News
 
 
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