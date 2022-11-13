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13 تشرين الثاني 2022 - 07:32
13/11/2022 07:32:07
مريض في مستشفى المعونات-جبيل بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة AB-... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03142692
مريض في مستشفى المعونات-جبيل بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة AB-... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03142692
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LBCI News Lebanon
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