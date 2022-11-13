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13 تشرين الثاني 2022 - 07:32
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مريض في مستشفى المعونات-جبيل بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة AB-... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03142692

مريض في مستشفى المعونات-جبيل بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة AB-... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03142692 Lebanon, news ,lbci ,أخبار جبيل,المعونات,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى المعونات-جبيل بحاجة ماسة لوحدة دم من فئة AB-... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03142692
Lebanon News
 
 
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