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15 تشرين الثاني 2022 - 16:06
15/11/2022 16:06:20
حاصباني لـ "حوار المرحلة": نريد رئيسا يحمي الدستور ويطبقه ونحن في بلد ديمقراطي فليقدّم الحزب مرشحه ولنرَ من يستطيع إيصال مرشحه
حاصباني لـ "حوار المرحلة": نريد رئيسا يحمي الدستور ويطبقه ونحن في بلد ديمقراطي فليقدّم الحزب مرشحه ولنرَ من يستطيع إيصال مرشحه
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LBCI News Lebanon
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