آخر الأخبار
17 تشرين الثاني 2022 - 02:25
17/11/2022 02:25:07
ياسين ياسين للـLBCI: نتيجة الجلسة اليوم معروفة سلفاً وغياب تفعيل دورالمعارضة هو مشكلة أساسية في هذا البلد وتفيعل دورها يكون عبر المؤسسات القضائية
ياسين ياسين للـLBCI: نتيجة الجلسة اليوم معروفة سلفاً وغياب تفعيل دورالمعارضة هو مشكلة أساسية في هذا البلد وتفيعل دورها يكون عبر المؤسسات القضائية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجلسة,نتيجة,للـLBCI,ياسين,ياسين,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً