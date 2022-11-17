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17 تشرين الثاني 2022 - 02:25
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ياسين ياسين للـLBCI: نتيجة الجلسة اليوم معروفة سلفاً وغياب تفعيل دورالمعارضة هو مشكلة أساسية في هذا البلد وتفيعل دورها يكون عبر المؤسسات القضائية

ياسين ياسين للـLBCI: نتيجة الجلسة اليوم معروفة سلفاً وغياب تفعيل دورالمعارضة هو مشكلة أساسية في هذا البلد وتفيعل دورها يكون عبر المؤسسات القضائية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجلسة,نتيجة,للـLBCI,ياسين,ياسين,
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ياسين ياسين للـLBCI: نتيجة الجلسة اليوم معروفة سلفاً وغياب تفعيل دورالمعارضة هو مشكلة أساسية في هذا البلد وتفيعل دورها يكون عبر المؤسسات القضائية
Lebanon News
 
 
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