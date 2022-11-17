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17 تشرين الثاني 2022 - 04:34
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فؤاد مخزومي للـLBCI: لا مشكلة لدينا بالحوار ونريد شخصاً نتوافق معه على مشروع إنقاذي واتفاق الطائف كان واضحاً والسلاح يجب أن يكون تحت مظلة الدولة

فؤاد مخزومي للـLBCI: لا مشكلة لدينا بالحوار ونريد شخصاً نتوافق معه على مشروع إنقاذي واتفاق الطائف كان واضحاً والسلاح يجب أن يكون تحت مظلة الدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مشكلة,للـLBCI,مخزومي,فؤاد,
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فؤاد مخزومي للـLBCI: لا مشكلة لدينا بالحوار ونريد شخصاً نتوافق معه على مشروع إنقاذي واتفاق الطائف كان واضحاً والسلاح يجب أن يكون تحت مظلة الدولة
Lebanon News
 
 
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