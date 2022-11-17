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17 تشرين الثاني 2022 - 04:56
17/11/2022 04:56:12
حسين الحاج حسن للـLBCI: "بعدنا محلّنا" والمطلوب الاستمرار بالحوار وهناك من يُفضّل الفراغ على التوافق وهذا خطأ كبير ويجب أن يكون هناك رئيساً للجمهورية في لبنان وانتخابه يحتاج الى توافق وطني
حسين الحاج حسن للـLBCI: "بعدنا محلّنا" والمطلوب الاستمرار بالحوار وهناك من يُفضّل الفراغ على التوافق وهذا خطأ كبير ويجب أن يكون هناك رئيساً للجمهورية في لبنان وانتخابه يحتاج الى توافق وطني
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