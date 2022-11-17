حسين الحاج حسن للـLBCI: "بعدنا محلّنا" والمطلوب الاستمرار بالحوار وهناك من يُفضّل الفراغ على التوافق وهذا خطأ كبير ويجب أن يكون هناك رئيساً للجمهورية في لبنان وانتخابه يحتاج الى توافق وطني