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17 تشرين الثاني 2022 - 06:08
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قبلان قبلان للـLBCI: خلال نقاش في الجلسة خرج النائب سامي الجميّل عن اللياقات والأصول بالتعاطي مع رئيس المجلس وبقي مصرًا على أن النصاب ليس بثلثيّ الأعضاء وأجبته أن عام 1982 تم احضار النواب بالملالات من أجل انتخاب الرئيس الجميّل بنصاب الثلثين

قبلان قبلان للـLBCI: خلال نقاش في الجلسة خرج النائب سامي الجميّل عن اللياقات والأصول بالتعاطي مع رئيس المجلس وبقي مصرًا على أن النصاب ليس بثلثيّ الأعضاء وأجبته أن عام 1982 تم احضار النواب بالملالات من أجل انتخاب الرئيس الجميّل بنصاب الثلثين Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقاش,خلال,للـLBCI,قبلان,قبلان,
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قبلان قبلان للـLBCI: خلال نقاش في الجلسة خرج النائب سامي الجميّل عن اللياقات والأصول بالتعاطي مع رئيس المجلس وبقي مصرًا على أن النصاب ليس بثلثيّ الأعضاء وأجبته أن عام 1982 تم احضار النواب بالملالات من أجل انتخاب الرئيس الجميّل بنصاب الثلثين
Lebanon News
 
 
 
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