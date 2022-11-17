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17 تشرين الثاني 2022 - 06:23
17/11/2022 06:23:06
علي حسن خليل للـLBCI: لا امكانية لانتخاب رئيس خارج إطار التوافق بين الكتل الموجودة ولا اشارات جدية حول امكانية انتخاب الرئيس ولم نضع اسم فرنجية
علي حسن خليل للـLBCI: لا امكانية لانتخاب رئيس خارج إطار التوافق بين الكتل الموجودة ولا اشارات جدية حول امكانية انتخاب الرئيس ولم نضع اسم فرنجية
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LBCI News Lebanon
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