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18 تشرين الثاني 2022 - 12:07
18/11/2022 12:07:13
التحكم المروري: تعطل سيارة على اوتوستراد غزير باتجاه كازينو لبنان وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تعطل سيارة على اوتوستراد غزير باتجاه كازينو لبنان وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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