بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين في بيان مشترك توسّع برنامج إيران النووي

دانت لندن وباريس وبرلين توسيع إيران برنامجها النووي، قائلة إنه ليس لديها مبرر مدني معقول وإنه تحد للنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية.وأضافت الحكومات الثلاث: من خلال بدء إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في مجمّعها في فوردو "اتّخذت إيران خطوات مهمة أخرى في تقويض خطة العمل الشاملة المشتركة" في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015.وأشارت إلى أن إيران، من خلال إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في مجمّع فوردو، تتحدى حظر الانتشار العالمي للأسلحة النووية.وتابعت: "هذه الخطوة التي تنطوي على أخطار كبيرة تتعلق بانتشار الأسلحة النووية، ليس لها أي مبرر مدني معقول".وقالت: "سنواصل التشاور مع الشركاء الدوليين في أفضل السبل لمواجهة التصعيد النووي الإيراني المستمر".