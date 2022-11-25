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25 تشرين الثاني 2022 - 03:00
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الوكالة الوطنية: السيول والأمطار تعوق حركة المرور على الأوتوستراد الساحلي من الدامور والناعمة حتى خلدة

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الوكالة الوطنية: السيول والأمطار تعوق حركة المرور على الأوتوستراد الساحلي من الدامور والناعمة حتى خلدة
Lebanon News
 
 
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