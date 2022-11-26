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26 تشرين الثاني 2022 - 09:03
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انطلاق مباراة بولندا والسعودية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لـ"مونديال 2022 "

انطلاق مباراة بولندا والسعودية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لـ"مونديال 2022 " Lebanon, news ,lbci ,أخبار والسعودية,بولندا,مباراة,انطلاق,
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انطلاق مباراة بولندا والسعودية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لـ&quot;مونديال 2022 &quot;
Lebanon News
 
 
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