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26 تشرين الثاني 2022 - 09:03
26/11/2022 09:03:00
انطلاق مباراة بولندا والسعودية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لـ"مونديال 2022 "
انطلاق مباراة بولندا والسعودية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لـ"مونديال 2022 "
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LBCI News Lebanon
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