آخر الأخبار
26 تشرين الثاني 2022 - 09:29
26/11/2022 09:29:08
التحكم المروري: تجمع للمياه داخل نفق بحمدون وتحويل السير الى الطريق المحاذية والعمل جار للمعالجة
التحكم المروري: تجمع للمياه داخل نفق بحمدون وتحويل السير الى الطريق المحاذية والعمل جار للمعالجة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار داخل,للمياه,تجمع,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً