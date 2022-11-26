آخر الأخبار
26 تشرين الثاني 2022 - 09:29
Back

التحكم المروري: تجمع للمياه داخل نفق بحمدون وتحويل السير الى الطريق المحاذية والعمل جار للمعالجة

التحكم المروري: تجمع للمياه داخل نفق بحمدون وتحويل السير الى الطريق المحاذية والعمل جار للمعالجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار داخل,للمياه,تجمع,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: تجمع للمياه داخل نفق بحمدون وتحويل السير الى الطريق المحاذية والعمل جار للمعالجة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً