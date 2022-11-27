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27 تشرين الثاني 2022 - 15:33
27/11/2022 15:33:52
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": لبنان يجب ان يكون موجودا في كلّ مكان والا يغيب عن اي مكان من القمة العربية الى افتتاح المونديال في قطر وغير ذلك
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": لبنان يجب ان يكون موجودا في كلّ مكان والا يغيب عن اي مكان من القمة العربية الى افتتاح المونديال في قطر وغير ذلك
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