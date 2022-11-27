آخر الأخبار
27 تشرين الثاني 2022 - 15:32
27/11/2022 15:32:59
نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": اليوم مجلس الوزراء هو الذي يحل مكان رئيس الجمهورية وليس "نجيب ميقاتي" ومع كل احترامي لعون اعتقد أن هناك أيادٍ خارجة عن إرادته تعطّل تشكيل الحكومة
نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": اليوم مجلس الوزراء هو الذي يحل مكان رئيس الجمهورية وليس "نجيب ميقاتي" ومع كل احترامي لعون اعتقد أن هناك أيادٍ خارجة عن إرادته تعطّل تشكيل الحكومة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ميقاتي,نجيب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً