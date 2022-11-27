نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": اليوم مجلس الوزراء هو الذي يحل مكان رئيس الجمهورية وليس "نجيب ميقاتي" ومع كل احترامي لعون اعتقد أن هناك أيادٍ خارجة عن إرادته تعطّل تشكيل الحكومة