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27 تشرين الثاني 2022 - 15:32
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نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": اليوم مجلس الوزراء هو الذي يحل مكان رئيس الجمهورية وليس "نجيب ميقاتي" ومع كل احترامي لعون اعتقد أن هناك أيادٍ خارجة عن إرادته تعطّل تشكيل الحكومة

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نجيب ميقاتي لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: اليوم مجلس الوزراء هو الذي يحل مكان رئيس الجمهورية وليس &quot;نجيب ميقاتي&quot; ومع كل احترامي لعون اعتقد أن هناك أيادٍ خارجة عن إرادته تعطّل تشكيل الحكومة
Lebanon News
 
 
 
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