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27 تشرين الثاني 2022 - 15:35
27/11/2022 15:35:48
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": كنت ادرك لو انني لم آخذ الميثاقية الكاملة في الثقة كانت حكومتي ليشوبها علّة لذلك شعرت ان البقاء في حكومة تصريف الاعمال افضل
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": كنت ادرك لو انني لم آخذ الميثاقية الكاملة في الثقة كانت حكومتي ليشوبها علّة لذلك شعرت ان البقاء في حكومة تصريف الاعمال افضل
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