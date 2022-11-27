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27 تشرين الثاني 2022 - 15:39
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ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": متأكد ان لدى الرئيس عون "ميكروفونات" تنقل ما كنّا نقوله للخارج حتّى يسمعها رئيس الظلّ

ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": متأكد ان لدى الرئيس عون "ميكروفونات" تنقل ما كنّا نقوله للخارج حتّى يسمعها رئيس الظلّ Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ميقاتي,
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ميقاتي لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: متأكد ان لدى الرئيس عون &quot;ميكروفونات&quot; تنقل ما كنّا نقوله للخارج حتّى يسمعها رئيس الظلّ
Lebanon News
 
 
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