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27 تشرين الثاني 2022 - 15:41
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نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": لا أتدخّل بالقضاء وانا مع متابعة واغلاق ملف رياض سلامة والدستور يخولني أن أدعو لجلسات مجلس الوزراء وسأقوم بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء و"كل واحد يتحمل" مسؤوليته

نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": لا أتدخّل بالقضاء وانا مع متابعة واغلاق ملف رياض سلامة والدستور يخولني أن أدعو لجلسات مجلس الوزراء وسأقوم بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء و"كل واحد يتحمل" مسؤوليته Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ميقاتي,نجيب,
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نجيب ميقاتي لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: لا أتدخّل بالقضاء وانا مع متابعة واغلاق ملف رياض سلامة والدستور يخولني أن أدعو لجلسات مجلس الوزراء وسأقوم بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء و&quot;كل واحد يتحمل&quot; مسؤوليته
Lebanon News
 
 
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