نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": لا أتدخّل بالقضاء وانا مع متابعة واغلاق ملف رياض سلامة والدستور يخولني أن أدعو لجلسات مجلس الوزراء وسأقوم بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء و"كل واحد يتحمل" مسؤوليته