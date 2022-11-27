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27 تشرين الثاني 2022 - 15:41
27/11/2022 15:41:55
نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": لا أتدخّل بالقضاء وانا مع متابعة واغلاق ملف رياض سلامة والدستور يخولني أن أدعو لجلسات مجلس الوزراء وسأقوم بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء و"كل واحد يتحمل" مسؤوليته
نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": لا أتدخّل بالقضاء وانا مع متابعة واغلاق ملف رياض سلامة والدستور يخولني أن أدعو لجلسات مجلس الوزراء وسأقوم بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء و"كل واحد يتحمل" مسؤوليته
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