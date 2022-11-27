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27 تشرين الثاني 2022 - 15:44
27/11/2022 15:44:35
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": من الضروري وجود رئيس جمهورية في لبنان ولن تستقيم الامور قبل ان تكتمل المنظومة الدستورية ونحاول ان نفرمل الانهيار ونقوم بصيانة نظام مهترئ
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": من الضروري وجود رئيس جمهورية في لبنان ولن تستقيم الامور قبل ان تكتمل المنظومة الدستورية ونحاول ان نفرمل الانهيار ونقوم بصيانة نظام مهترئ
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