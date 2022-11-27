ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": من الضروري وجود رئيس جمهورية في لبنان ولن تستقيم الامور قبل ان تكتمل المنظومة الدستورية ونحاول ان نفرمل الانهيار ونقوم بصيانة نظام مهترئ