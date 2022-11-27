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27 تشرين الثاني 2022 - 15:46
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ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": ما يحصل في مجلس النواب هو عمل دستوري طبيعي من جانب بري والنصاب بأكثرية الثلثين ضرورة ومجلس النواب يجب أن يكون بحالة انعقادٍ دائم لانتخاب رئيس وبري دعا إلى التوافق والحوار لكن البعض رفض ذلك

ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": ما يحصل في مجلس النواب هو عمل دستوري طبيعي من جانب بري والنصاب بأكثرية الثلثين ضرورة ومجلس النواب يجب أن يكون بحالة انعقادٍ دائم لانتخاب رئيس وبري دعا إلى التوافق والحوار لكن البعض رفض ذلك Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ميقاتي,
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ميقاتي لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: ما يحصل في مجلس النواب هو عمل دستوري طبيعي من جانب بري والنصاب بأكثرية الثلثين ضرورة ومجلس النواب يجب أن يكون بحالة انعقادٍ دائم لانتخاب رئيس وبري دعا إلى التوافق والحوار لكن البعض رفض ذلك
Lebanon News
 
 
 
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