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27 تشرين الثاني 2022 - 15:52
27/11/2022 15:52:55
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": مجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائمة لحين انتخاب رئيس وأحد رؤساء الدول قال لي: اذا لن تتكلوا على نفسكم لا أحد سوف "يسأل عنكم" والطرفان السعودي والفرنسي أكّدا لي ضرورة انتخاب رئيس
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": مجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائمة لحين انتخاب رئيس وأحد رؤساء الدول قال لي: اذا لن تتكلوا على نفسكم لا أحد سوف "يسأل عنكم" والطرفان السعودي والفرنسي أكّدا لي ضرورة انتخاب رئيس
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