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27 تشرين الثاني 2022 - 15:52
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ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": مجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائمة لحين انتخاب رئيس وأحد رؤساء الدول قال لي: اذا لن تتكلوا على نفسكم لا أحد سوف "يسأل عنكم" والطرفان السعودي والفرنسي أكّدا لي ضرورة انتخاب رئيس

ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": مجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائمة لحين انتخاب رئيس وأحد رؤساء الدول قال لي: اذا لن تتكلوا على نفسكم لا أحد سوف "يسأل عنكم" والطرفان السعودي والفرنسي أكّدا لي ضرورة انتخاب رئيس Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ميقاتي,
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ميقاتي لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: مجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائمة لحين انتخاب رئيس وأحد رؤساء الدول قال لي: اذا لن تتكلوا على نفسكم لا أحد سوف &quot;يسأل عنكم&quot; والطرفان السعودي والفرنسي أكّدا لي ضرورة انتخاب رئيس
Lebanon News
 
 
 
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