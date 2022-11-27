ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": مجلس النواب يجب أن يكون في حالة انعقاد دائمة لحين انتخاب رئيس وأحد رؤساء الدول قال لي: اذا لن تتكلوا على نفسكم لا أحد سوف "يسأل عنكم" والطرفان السعودي والفرنسي أكّدا لي ضرورة انتخاب رئيس