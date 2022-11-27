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27 تشرين الثاني 2022 - 15:59
27/11/2022 15:59:02
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": وزير الطاقة فاجأنا بالاعلان عن استقبال طلبات 6 اعضاء للهيئة الناظمة فيما المطلوب كان الاعلان عن 5 اعضاء وارسلت كتابا بهذا الشأن لفياض لأن بذلك مخالفة واضحة للقانون وانا اتعاطى مع فريق سياسي همه التعطيل
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": وزير الطاقة فاجأنا بالاعلان عن استقبال طلبات 6 اعضاء للهيئة الناظمة فيما المطلوب كان الاعلان عن 5 اعضاء وارسلت كتابا بهذا الشأن لفياض لأن بذلك مخالفة واضحة للقانون وانا اتعاطى مع فريق سياسي همه التعطيل
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LBCI News Lebanon
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