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27 تشرين الثاني 2022 - 16:05
27/11/2022 16:05:35
نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": فلنعطي الـ 60 بالمئة الذين يدفعون فواتير الكهرباء ساعات إضافية عوضاً أن نعطي من لا يدفع
نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": فلنعطي الـ 60 بالمئة الذين يدفعون فواتير الكهرباء ساعات إضافية عوضاً أن نعطي من لا يدفع
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LBCI News Lebanon
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