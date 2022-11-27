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27 تشرين الثاني 2022 - 16:05
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نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": فلنعطي الـ 60 بالمئة الذين يدفعون فواتير الكهرباء ساعات إضافية عوضاً أن نعطي من لا يدفع

نجيب ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": فلنعطي الـ 60 بالمئة الذين يدفعون فواتير الكهرباء ساعات إضافية عوضاً أن نعطي من لا يدفع Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,ميقاتي,نجيب,
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نجيب ميقاتي لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: فلنعطي الـ 60 بالمئة الذين يدفعون فواتير الكهرباء ساعات إضافية عوضاً أن نعطي من لا يدفع
Lebanon News
 
 
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