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27 تشرين الثاني 2022 - 16:06
27/11/2022 16:06:48
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": سألت الاميركيين في موضوع الهبة الايرانية من النفط ولم اتلق بعد جوابا رسميا
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": سألت الاميركيين في موضوع الهبة الايرانية من النفط ولم اتلق بعد جوابا رسميا
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