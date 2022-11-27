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27 تشرين الثاني 2022 - 16:37
27/11/2022 16:37:15
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": قلت للمدير التنفيذي لبرنامج التغذية العالمي اننا لن نقبل بعد اليوم ان تعطوا 70%من المساعدات للسوريين و30% للبنانيين
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": قلت للمدير التنفيذي لبرنامج التغذية العالمي اننا لن نقبل بعد اليوم ان تعطوا 70%من المساعدات للسوريين و30% للبنانيين
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