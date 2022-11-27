ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": الخطة الاصلاحية وزّعت على 128 نائبا في شهر ايلول بعد ان غيّرنا الكثير من النقاط فيها وهي ليست منزلة ومن لديه ملاحظة فليعطينا اياها