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27 تشرين الثاني 2022 - 16:38
27/11/2022 16:38:59
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": الخطة الاصلاحية وزّعت على 128 نائبا في شهر ايلول بعد ان غيّرنا الكثير من النقاط فيها وهي ليست منزلة ومن لديه ملاحظة فليعطينا اياها
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": الخطة الاصلاحية وزّعت على 128 نائبا في شهر ايلول بعد ان غيّرنا الكثير من النقاط فيها وهي ليست منزلة ومن لديه ملاحظة فليعطينا اياها
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