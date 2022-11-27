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27 تشرين الثاني 2022 - 16:41
27/11/2022 16:41:34
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": السلع الغذائية مُعفاة من الدّولار الجُمركي وهذا الأمرُ شددنا عليه واللوائح بهذا الشأن موجودة والعمل جارٍ على متابعتها
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": السلع الغذائية مُعفاة من الدّولار الجُمركي وهذا الأمرُ شددنا عليه واللوائح بهذا الشأن موجودة والعمل جارٍ على متابعتها
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