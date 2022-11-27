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27 تشرين الثاني 2022 - 16:44
27/11/2022 16:44:29
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": سأطلبُ من الأجهزة الامنية مؤازرة وزارة الاقتصاد لمراقبة تطبيق الدولار الجمركي وعدم بيع البضاعة المخزّنة بالسعر الجديد
ميقاتي لـ"الأحد مع ماريو": سأطلبُ من الأجهزة الامنية مؤازرة وزارة الاقتصاد لمراقبة تطبيق الدولار الجمركي وعدم بيع البضاعة المخزّنة بالسعر الجديد
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LBCI News Lebanon
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